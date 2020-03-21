Сб, 21.03.2020
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Правительство далее будет работать в удаленном режиме

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

С целью сохранения здоровья в условиях распространения болезни Covid-19 правительство в дальнейшем будет работать в удаленном режиме, информировали агентство LETA в Госканцелярии.

С учетом того, что у одного из партнеров по правительственной коалиции подтверждено заболевание, в настоящее время тщательно отслеживаются все возможные контактные лица, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, работа коалиции, в том числе заседания по сотрудничеству и заседания правительства, в дальнейшем будут проходить удаленно и при этом будет обеспечиваться непрерывность работы.

"Давайте сохранять спокойствие и продолжать работу. Вместе нам это по силам", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, сегодня в социальных сетях депутат Сейма Артус Кайминьш сообщил, что у него подтверждено заболевание Covid-19.

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