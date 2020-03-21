Правительство далее будет работать в удаленном режиме

С учетом того, что у одного из партнеров по правительственной коалиции подтверждено заболевание, в настоящее время тщательно отслеживаются все возможные контактные лица, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, работа коалиции, в том числе заседания по сотрудничеству и заседания правительства, в дальнейшем будут проходить удаленно и при этом будет обеспечиваться непрерывность работы.

"Давайте сохранять спокойствие и продолжать работу. Вместе нам это по силам", - сказал глава правительства.