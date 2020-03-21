Минздрав информирует о последних событиях в связи с Covid-19

Вместе с эпидемиологами Кайминьш установил историю своих недавних контактов. Депутат признал, что участвовал на прошлой неделе в заседании Сейма, но ушел с него из-за температуры. Он участвовал в заседании 16 марта. Министерство здравоохранения в 16:00 проводит пресс-конференцию, трансляцию которой предлагает и TVNET.