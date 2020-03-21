Минздрав информирует о последних событиях в связи с Covid-19

Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 13 человек, общее количество заболевших составляет 124 человека. Утром в субботу была получена информация и о первом случае заболевания в Сейме, в частности, заболевание подтверждено у Артуса Кайминьша.
Вместе с эпидемиологами Кайминьш установил историю своих недавних контактов. Депутат признал, что участвовал на прошлой неделе в заседании Сейма, но ушел с него из-за температуры. Он участвовал в заседании 16 марта. Министерство здравоохранения в 16:00 проводит пресс-конференцию, трансляцию которой предлагает и TVNET.
Напомним, заболевание Covid-19 подтверждено у жителей 25 латвийских самоуправлений, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.
Случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в Риге, Юрмале, Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Гробиньском крае, Олайнском крае, Вецумниекском крае, Кулдигском крае, Вентспилсском крае, Бабитском крае, Марупском крае, Озолниекском крае, Кекавском крае, Саласпилсском крае, Стопиньском крае, Гаркалнском крае, Сейском крае, Кримулдском крае, Сигулдском крае, Цесисском крае, Смилтенском крае и Огрском крае.
Большинство случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Риге. По меньшей мере шесть случаев заболевания также зарегистрировано в Юрмале. В других упомянутых выше самоуправлениях число людей, заболевших Covid-19, не превышает пяти.
На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано 124 случая заболевания Covid-19.