Распространение Covid-19 в Латвии: главное за 21 марта

В субботу, 21 марта, в Министерстве здравоохранения прошла пресс-конференция по поводу ситуацими с распространением Covid-19 в Латвии. RUS.TVNET вел прямую трансляцию.
Коротко о главном:
- Covid-19 подтвержден у депутата Сейма Артуса Кайминьша.
- Кайминьш контактировал с огромным количеством людей, в том числе принимал участие в заседаниях Сейма.
- В результате, в группе риска не только депутаты Сейма, но и все, с кем Кайминьш мог соприкоснуться - помощники депутатов, сотрудники администрации и рядовые работники парламента, работники правительства. Они будут проверены.
- Стали известны два случая, когда 17 марта два человека отправились на поезде по маршруту Рига-Зилупе. Всех пассажиров первого вагона поезда, вышедшего из Риги в 9 утра, просят связаться с SPKC и соблюдать самоизоляцию.
- Кроме того, Резекненское латгальское отделение Центра по контролю и профилактике заболеваний просит отозваться пассажиров, которые 17 марта ехали на автобусных рейсах по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны и Резекне-Роговка-Сружаны-Резекне. Случаи связаны между собой.
- Самое важное сейчас - нужно быть ответственными, нельзя подвергать риску других людей. Не приглашайте в гости других, не пользуйтесь общественным транспортом, по возможности не посещайте магазин. Если нет иного выхода, то выходите за продуктами не в час пик и используйте маски.
Видео: Пресс-конференция Минздрава 21 марта
Напомним, заболевание Covid-19 подтверждено у жителей 25 латвийских самоуправлений, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний.
Случаи заболевания Covid-19 зарегистрированы в Риге, Юрмале, Айзкраукле, Екабпилсе, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Гробиньском крае, Олайнском крае, Вецумниекском крае, Кулдигском крае, Вентспилсском крае, Бабитском крае, Марупском крае, Озолниекском крае, Кекавском крае, Саласпилсском крае, Стопиньском крае, Гаркалнском крае, Сейском крае, Кримулдском крае, Сигулдском крае, Цесисском крае, Смилтенском крае и Огрском крае.
Большинство случаев заболевания Covid-19 зарегистрировано в Риге. По меньшей мере шесть случаев заболевания также зарегистрировано в Юрмале. В других упомянутых выше самоуправлениях число людей, заболевших Covid-19, не превышает пяти.
На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано 124 случая заболевания Covid-19.