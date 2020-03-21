Видео ⟩ Среди подростков набирает популярность снюс. Полиция задержала 15-летнего продавца

Стражи порядка также признают, что среди школьников стало популярным новое, ядовитое вещество, которое срочно нужно искоренить.

"Констатировали, что среди подростков распространяется снюс или просто жевательный табак. В Латвии его легально купить нельзя, его употребление совершеннолетними запрещено", - рассказал передаче начальник муниципальной полиции Адажи Оскар Фелдманис.

"Есть обоснованные подозрения, что к жевательному табаку что-то примешивают, и сами подростки признали, что после его употребления появляется небольшое опьянение и хорошее самочувствие. Жевательный табак действительно сильный - один пакетик равноценен десяти обычным сигаретам одновременно", - рассказал Фелдманис.

Чтобы получить пакетики, необходимо связаться с их распространителем. Чаще всего это происходит в соцсети Instagram, где покупатель и продавец договариваются о встрече, тщательно осматривая вид друг друга. Чтобы ограничить распространение снюса, работники полиции проводили тайные закупки, выдавая себя за покупателей.

Парню, который пришел с товаром, было всего 15 лет. "Он был задержан, об этом сообщили родителям. Так как подросток очень нервничал, ожидая родителей, была вызвана скорая помощь, медикам он признался, что за день до этого употреблял марихуану.

Школьник на этой сделке должен был заработать 40 евро, однако вместо этого он получил штраф в размере 210 евро. Полиция призывает родителей следить за детьми, потому что как любителей жевательного табака, так и продавцов довольно много.