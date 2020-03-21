Репатриационный рейс airBaltic из Стамбула отменен из-за низкого спроса

Рейс был запланирован сегодня в 15.50.

Бекерис рассказал, что в пятницу в Риге уже приземлился рейс Turkish Airlines из Стамбула, которым летели примерно 100 человек, а сегодня прилетит еще 170 человек. Репатриационный авиарейс из Стамбула предусмотрен также 23 марта.

Все остальные репатриационные рейсы будут выполнены по плану, сказал Бекерис. Он добавил, что еще есть свободные места на запланированные рейсы из Лондона.