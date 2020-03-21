Фейковая новость для выманивая данных пользователей Facebook

Скриншот с такой новостью о Даугавпилсе прислал читатель. Re:Check связался с женщиной, с профиля которого новость была опубликована. Она отрицала, что сделала это сама.

"Это способ, как злоумышленники собирают данные пользователей Facebook и пароли, чтобы потом делать с ними все, что захочется. Например, логиниться в чужие профили, распространять такие новости дальше", - пояснил владелец предприятия по IT-безопасности Possible Security Кирилл Соловьев. Взломанные таким способом профили потом продаются для распространения различной информации и сбора кликов, а также для заработка на рекламе Google. О том, как это происходит, Re:Check писал уже ранее.

Соловьев рассказал, что включенная в фейковую новость ссылка в итоге приводит на страницу Facebook, где требуется ввести пароль. Если это делают, то происходит переадресация на рекламу игр или на предложение установить на смартфон различные приложения. И это может быть сделано в целях наживы.

Если все-таки ссылка была открыта, эксперт по интернет-безопасности рекомендует незамедлительно сменить пароль на Facebook, а также пересмотреть и удалить те приложения, которым когда-то было дано разрешение использовать свои данные.