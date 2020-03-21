Ребека Коха показала своего нового друга. Им стал спортсмен из Катара

В своем профиле Instagrtam она разместила совместную с ним фотографию, которую подписала "Каждая проведенная с тобой минута незабываема".

Новым другом Кохи стал 21-летний метатель диска Мухаммед Ибрагим Моаз из Катара, который в 2016 году завоевал золотую медаль на чемпионате мира в возрастной категории до 20 лет.

Совместную фотографию разместил и сам спортсмен, отметивший, что "Ребека - его сегодня и все завтрашние дни".

Отметим, что еще год назад Ребека Коха восстановила отношения с латвийским тяжелоатлетом Ритваром Сухаревым.