SPKC просит отозваться пассажиров поезда, которые были подвержены риску заражения

Эпидемиологи SPKC получили информацию, что два человека, у которых подтверждена инфекция Covid-19, 17 марта ехали на поезде Рига-Зилупе (рейс №806), который отходит из Риги в 9:30. SPKC просит отозваться пассажиров, сидевших в первом вагоне.

Все пассажиры, которые ехали по упомянутому маршруту и находились в первом вагоне, должна находиться в самоизоляции дома 14 дней. SPKC просит связаться по номеру телефона 67271738.

В свою очередь Резекненское латгальское отделение Центра по контролю и профилактике заболеваний просит отозваться пассажиров, которые 17 марта ехали на автобусных рейсах по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны и Резекне-Роговка-Сружаны-Резекне.

Рейс по маршруту Резекненский автовокзал-Роговка-Вестуржаны был начат 17 марта в 14:30, а по маршруту Резекне-Роговка-Стружаны-Резекне - в 15 часов.