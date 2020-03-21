Ярослав Барышников и его парнтер показали новое "любовное гнездышко"

Эксперт моды, модель и организатор мероприятий Ярослав Барышников и его партнер Карлис Силис, с которым они вместе уже три года, месяц назад переселились в новую квартиру и теперь занимаются ее отделкой.
Они выбрали квартиру без евроремонта и даже не думают о нем, так как он "разрушит особую ауру помещения".
Теперь паре нужно отремонтировать все помещения нового дома - явно, им будет чем заняться на время самоизоляции: хочешь - срывай обои, хочет, снимай краску с пола, хочешь - побелку с потолка.
Особое значение в оборудовании квартиры у кухни, ведь, как известно, Барышников прекрасно готовит и практически каждый вечер балует любимого вкусной едой.