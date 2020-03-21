Жителям Латвии запрещен въезд в Турцию

Он сказал, что МИД только что получил решение Турции о запрете на въезд, который вступает в силу с 17 часов сегодняшнего дня.

По словам Бекериса, это неожиданная новость, так как планировалось использовать Турцию для транзита людей из Азии. К сожалению, Латвия внесена в список стран, жителям которых в Турцию въезд запрещен.

Он призвал латвийцев по мере возможности сегодня до 17 часов прибыть в Турцию и собраться в Стамбуле, откуда 23 марта будет последний репатриационный рейс. Билеты на этот рейс пока доступны.