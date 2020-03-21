SPKC протестирует на Covid-19 всех депутатов Сейма. И не только

Также люди, которые общались с Кайминьшем, должны провести в самоизоляции 14 дней, следя за своим состоянием здоровья, и в случае необходимости обращаться в медицинские учреждения.

С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки необходимы и членам правительства, в том числе премьер-министру Кришьянису Кариньшу.

По словам Перевощикова, сейчас невозможно назвать конкретное количество контактных лиц, которым нужно соблюдать самоизоляцию, потому что Кайминьш после возвращения из-за границы достаточно долго контактировал с разными людьми.

По словам Перевощикова, допускается, что Кайминьш мог заразиться за границей. Возможно, он заболел Covid-19 еще в начале марта. Симптомы Covid-19 многообразны, Кайминьш не проверялся, хотя и утверждает, что был болен, момент заражения установить нельзя, однако в медицине лучше действовать на основании худшего сценария.

С учетом того, что социальные и рабочие контакты депутата были достаточно широкими и многообразными, принято решение провести объемное расследование. Работа ведется в тесном контакте с администрацией Сейма.

Близким контактом считается ситуация, когда люди находились на расстоянии менее 2 метров друг от друга в течение более чем 15 минут, поэтому контактными лицами считаются все, кто вместе с Кайминьшем участвовал в заседаниях, сказал представитель SPKC.

SPKC просит всех, кто общался с Кайминьшем, связаться с эпидемиологами, даже если контакт не был близким.

Не конкретизируя, госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко заявила, что Минздрав и SPKC расследуют случай, когда заболевший человек не соблюдал рекомендаций и не самоизолировался, поэтому предстоит найти и связаться с очень широким кругом контактных лиц.

Как сообщалось, сегодня сам Кайминьш сообщил в социальных сетях, что с 17 марта в связи с плохим самочувствием находится дома, в самоизоляции, а 20 марта сдал анализы на Covid-19 и сегодня получил положительный ответ.