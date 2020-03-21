SPKC протестирует на Covid-19 всех депутатов Сейма. И не только
Из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента, сообщил журналистам представитель SPKC Юрий Перевощиков.
Также люди, которые общались с Кайминьшем, должны провести в самоизоляции 14 дней, следя за своим состоянием здоровья, и в случае необходимости обращаться в медицинские учреждения.
С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки необходимы и членам правительства, в том числе премьер-министру Кришьянису Кариньшу.
По словам Перевощикова, сейчас невозможно назвать конкретное количество контактных лиц, которым нужно соблюдать самоизоляцию, потому что Кайминьш после возвращения из-за границы достаточно долго контактировал с разными людьми.
По словам Перевощикова, допускается, что Кайминьш мог заразиться за границей. Возможно, он заболел Covid-19 еще в начале марта. Симптомы Covid-19 многообразны, Кайминьш не проверялся, хотя и утверждает, что был болен, момент заражения установить нельзя, однако в медицине лучше действовать на основании худшего сценария.
С учетом того, что социальные и рабочие контакты депутата были достаточно широкими и многообразными, принято решение провести объемное расследование. Работа ведется в тесном контакте с администрацией Сейма.
Близким контактом считается ситуация, когда люди находились на расстоянии менее 2 метров друг от друга в течение более чем 15 минут, поэтому контактными лицами считаются все, кто вместе с Кайминьшем участвовал в заседаниях, сказал представитель SPKC.
SPKC просит всех, кто общался с Кайминьшем, связаться с эпидемиологами, даже если контакт не был близким.
Не конкретизируя, госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко заявила, что Минздрав и SPKC расследуют случай, когда заболевший человек не соблюдал рекомендаций и не самоизолировался, поэтому предстоит найти и связаться с очень широким кругом контактных лиц.
Как сообщалось, сегодня сам Кайминьш сообщил в социальных сетях, что с 17 марта в связи с плохим самочувствием находится дома, в самоизоляции, а 20 марта сдал анализы на Covid-19 и сегодня получил положительный ответ.
Кайминьш сказал, что ощущает небольшую чувствительность в горле и усталость, а других симптомов у него нет.