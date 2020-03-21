Сб, 21.03.2020
Каждому из нас сейчас нужно вести себя так, словно мы все инфицированы - избегать лишних контактов, сидеть дома. Без бравады! Рижанка с Covid-19
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"Это наше государство, наши люди": Кариньш с субботы находится в самоизоляции

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в самоизоляции, а также сдаст анализы на наличие заболевания Covid-19.

"Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы", - написал глава правительства в Twitter.

Премьер и его бюро продолжат работу удаленно.

Кариньш призвал всех быть ответственными в период распространения Covid-19.

"Это наше государство, наши люди, которых каждый из нас своими действиями может уберечь", - заявил он.

Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента.

С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки необходимы и членам правительства/

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