"Это наше государство, наши люди": Кариньш с субботы находится в самоизоляции

Премьер-министр Кришьянис Кариньш с сегодняшнего дня находится в самоизоляции, а также сдаст анализы на наличие заболевания Covid-19.
"Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы", - написал глава правительства в Twitter.
Премьер и его бюро продолжат работу удаленно.
Кариньш призвал всех быть ответственными в период распространения Covid-19.
"Это наше государство, наши люди, которых каждый из нас своими действиями может уберечь", - заявил он.
Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента.
С учетом того, что Кайминьш общался также с представителями правительства и участвовал в заседаниях совета по сотрудничеству коалиционных партий, самоизоляция и проверки необходимы и членам правительства/