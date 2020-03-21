"Это наше государство, наши люди": Кариньш с субботы находится в самоизоляции

"Я и сотрудники моего бюро, признанные контактными лицами, с сегодняшнего дня находимся в самоизоляции и сдадим анализы", - написал глава правительства в Twitter.

Премьер и его бюро продолжат работу удаленно.

Кариньш призвал всех быть ответственными в период распространения Covid-19.

"Это наше государство, наши люди, которых каждый из нас своими действиями может уберечь", - заявил он.

Как сообщалось, из-за заражения депутата Артуса Кайминьша заболеванием "Covid-19" Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проверит всех депутатов и других сотрудников парламента.