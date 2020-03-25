БудемЕдины ⟩ Медиа-группа TVNET призывает помочь окружающим

Цель кампании - помочь окружающим людям, особенно пенсионерам, просвещать и информировать общество для того, чтобы уменьшить чувство одиночества во время самоизоляции и карантина. #БудемЕдины

Китай, Италия, Испания… страны, в которых все больше жертв из-за Covid-19 , нам, остальным, оставили некую инструкцию, план действий.

Мы четко видим возможные последствия одного вируса, который в первые дни своей жизни даже не имел имени. Этот вирус парализует города и целые страны, он оставляет людей в изоляции без возможности посетить магазин, не говоря уже о возможности провести время на каком-либо мероприятии.

Кроме того, это не легко психологически. Особенно для одиноких пенсионеров, которые соскучились по любому слову поддержки. Иногда кажется, что нам надо брать пример с других жителей европейских стран - например, итальянцев, дух которых не сломишь, кажется, ни чем! Вспомните хотя бы то, как они, оставшись в полной изоляции, устраивали концерты на своих балконах!

Надеемся, что в Латвии, благодаря своевременным решениям правительства и из-за сравнительно небольшого количества населения, не дойдет до тотального карантина, в связи с чем жителям Пурвциемса не придется выходить на балконы своих хрущевок с гитарами. Однако необходимо признать - в ближайшее время существенно вырастет количество людей, которые будут вынуждены находиться в самоизоляции.

Именно поэтому медиа-группа TVNET призывает всех не отворачиваться от тех, кому действительно необходима помощь, от тех, кто попал в сложную ситуацию.

Если у вас есть информация о соседе, который недавно вернулся из-за рубежа, и вынужден проводить время в самоизоляции, поинтересуйтесь, возможно, ему необходима помощь! Может, нужно принести что-то из магазина?

ФОТО: Rus.TVNET

При этом нужно добавить, что сегодня многие производители продуктов и напитков, кафе предлагают доставить свою продукцию на дом - начиная от пиццы, и заканчивая пивом - выбор очень большой. Оформив заказ, вы используете хорошую возможность помочь местным предпринимателям, которые также оказались в выигрышной (на самом деле - очень тяжелой) ситуации.

Также призываем не забывать о сеньорах, которые в условиях пандемии являются самой незащищенной группой.

К сожалению, статистика беспристрастна - из-за Covid-19 умирают преимущественно люди после 60 лет. Именно поэтому мы советуем оказать эмоциональную и психологическую поддержку как своим родителям, бабушкам и дедушкам, так и остальным пожилым людям. Чувство одиночества и обреченности в это время может ощущаться ими особенно навязчиво. Представьте, они находятся в четырех стенах перед экраном телевизора или слушая радио, откуда то и дело доносятся тревожные новости.

В это время медиа-группа TVNET - RUS.TVNET, TVNET, Apollo, Spoki, Receptes - также, как и остальные СМИ, работает в усиленном режиме. Мы стараемся как информировать, так и образовывать. Мы приняли решение работать удаленно.

Мы рады, что и другим людям, которые вынуждены остаться дома, приходятся по нраву не только наши новости, но и практические советы о том, как провести время с пользой. Обо всем этом можно узнать по тегу RUS.TVNET #ОстаньсяДома.

Будем едины в это нелегкое время! Поможем друг другу!

И не будем забывать про общение! Да, это можно сделать и в условиях карантина! Например, с помощью видеозвонка.

ФОТО: TVNET

Мы верим, что совсем скоро жизнь встанет на свои привычные рельсы, и все, что нам нужно делать сейчас - быть ответственными и солидарными.