Жители Балтии едут домой: вечером в Ригу прибудет поезд из Киева

В субботу в 12:55 из Киева в Ригу отправился специальный поезд для граждан Балтийских стран, сообщила литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.
Поезд предназначен для граждан Балтийских стран, у которых есть транзитные визы для пересечения Беларуси.
В Риге поезд заберет ожидающих отправления домой граждан Украины и в воскресенье около 19:40 отправится в Киев.
По сообщению гендиректора пассажирской компании литовских железных дорог LG keleiviams Линаса Баужиса, специальный поезд был организован в ответ на просьбу Украины при сотрудничестве железнодорожных компаний Литвы, Беларуси, Латвии и Украины.
"Мы приложим все усилия, чтобы люди в безопасности и удобно вернулись домой", - отметили Л. Баужис.