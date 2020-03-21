Жители Балтии едут домой: вечером в Ригу прибудет поезд из Киева

Поезд предназначен для граждан Балтийских стран, у которых есть транзитные визы для пересечения Беларуси.

В Риге поезд заберет ожидающих отправления домой граждан Украины и в воскресенье около 19:40 отправится в Киев.

По сообщению гендиректора пассажирской компании литовских железных дорог LG keleiviams Линаса Баужиса, специальный поезд был организован в ответ на просьбу Украины при сотрудничестве железнодорожных компаний Литвы, Беларуси, Латвии и Украины.