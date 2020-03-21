Сб, 21.03.2020
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Жители Балтии едут домой: вечером в Ригу прибудет поезд из Киева

Иллюстративное фото

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В субботу в 12:55 из Киева в Ригу отправился специальный поезд для граждан Балтийских стран, сообщила литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.

Поезд предназначен для граждан Балтийских стран, у которых есть транзитные визы для пересечения Беларуси. 

В Риге поезд заберет ожидающих отправления домой граждан Украины и в воскресенье около 19:40 отправится в Киев. 

По сообщению гендиректора пассажирской компании литовских железных дорог LG keleiviams Линаса Баужиса, специальный поезд был организован в ответ на просьбу Украины при сотрудничестве железнодорожных компаний Литвы, Беларуси, Латвии и Украины. 

"Мы приложим все усилия, чтобы люди в безопасности и удобно вернулись домой", - отметили Л. Баужис.

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