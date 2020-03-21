Жителей призывают оценивать необходимость использования общественного транспорта в Риге

В субботу, 21 марта, вступают в силу изменения в движении общественного транспорта Риги для сокращения распространения вируса Covid-19. Движение общественного транспорта Риги будет сокращено на 20%, учитывая, что пассажиропоток стал меньше на 50%. И все же Рижская думы призывает особенно внимательно оценивать необходимость поездки в то время, когда надо соблюдать социальное дистанцирование, сообщили RUS.TVNET в самоуправлении.