Пришлось даже пригрозить полицией: в магазинах не все соблюдают дистанцию в два метра

В конце этой недели работающие продовольственные магазины и торгующие хозтоварами места в Риге широко не посещались, большая часть покупателей старалась ответственно соблюдать дистанцию в два метра, но люди, которые ее не соблюдали, получали замечания как от работников магазина, так и от других клиентов.
По наблюдениям агентства LETA, в субботу в нескольких магазинах Depo, Rimi и Maxima примерно половина посетителей старалась соблюдать безопасную дистанцию, не проходя мимо и не стоя слишком близко друг к другу, но было много и тех, кто безопасное расстояние не наблюдал, буквально прижимаясь к другим покупателям.
В магазинах у полок и на полу были расклеены полоски желто-черной ленты на расстоянии двух метров друг от друга, чтобы клиентам было проще соблюдать безопасную дистанцию.
Как в Depo на улице Краста, так и Rimi в торговом центре Mols работники делали замечания людям, которые не соблюдали дистанцию в два метра от других покупателей.
Сотрудница Depo даже пригрозила мужчине, который у стенда смешивания красок отказался отходить от другого стоящего в очереди покупателя, что вызовет охрану или полицию.
Как в Depo, так и в Rimi и Maxima по громкой связи звучали призывы к клиентам во время закупок соблюдать мероприятия по безопасности и не задерживаться в торговом зале слишком долго. Кроме того, посетителей призывают дезинфицировать руки и использовать одноразовые перчатки.