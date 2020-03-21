Пришлось даже пригрозить полицией: в магазинах не все соблюдают дистанцию в два метра

По наблюдениям агентства LETA, в субботу в нескольких магазинах Depo, Rimi и Maxima примерно половина посетителей старалась соблюдать безопасную дистанцию, не проходя мимо и не стоя слишком близко друг к другу, но было много и тех, кто безопасное расстояние не наблюдал, буквально прижимаясь к другим покупателям.

В магазинах у полок и на полу были расклеены полоски желто-черной ленты на расстоянии двух метров друг от друга, чтобы клиентам было проще соблюдать безопасную дистанцию.

Как в Depo на улице Краста, так и Rimi в торговом центре Mols работники делали замечания людям, которые не соблюдали дистанцию в два метра от других покупателей.

Сотрудница Depo даже пригрозила мужчине, который у стенда смешивания красок отказался отходить от другого стоящего в очереди покупателя, что вызовет охрану или полицию.