В Италии за сутки от Covid-19 умерли 793 человека; к вывозу тел привлекли армию

В Италии стремительно растет количество жертв нового коронавируса Covid-19. По последним данным, в пятницу, 20 марта, было зарегистрировано 6 557 новых случаев заражения , а также 793 смерти, что является рекордным количеством за одни сутки.
Как сообщает DPA, к вывозу гробов с жертвами вируса из Бергамо и других городов Италии была привлечена армия, так как в этом городе в северной части страны стало не хватать места для столь большого числа умерших.
Так, прошлой ночью было вывезено примерно 70 гробов, чтобы кремировать умерших в других регионах, сообщает агентство Ansa.
Только в пятницу в Бергамо умерли 90 человек.
В Италии зарегистрировано уже 53 578 зараженных, однако эксперты считают, что о многих случаях заболевания официально не известно.
"Мы надеемся, что скоро увидим свет в конце тоннеля, но пока что мы его не видим", - сказал мэр города Джорджио Глори.