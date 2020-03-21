В Италии за сутки от Covid-19 умерли 793 человека; к вывозу тел привлекли армию

Как сообщает DPA, к вывозу гробов с жертвами вируса из Бергамо и других городов Италии была привлечена армия, так как в этом городе в северной части страны стало не хватать места для столь большого числа умерших.

Так, прошлой ночью было вывезено примерно 70 гробов, чтобы кремировать умерших в других регионах, сообщает агентство Ansa.

Только в пятницу в Бергамо умерли 90 человек.

В Италии зарегистрировано уже 53 578 зараженных, однако эксперты считают, что о многих случаях заболевания официально не известно.