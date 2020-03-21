Почему в СССР большинство многоэтажек строили не выше девяти этажей?

В основном, построенные в советское время здания разделены на несколько серий, к примеру, хрущевка, чешский, литовский, сталинский проекты, 104-я, 103-я, 602-я серии и другие проекты.

Проекты отличаются используемыми материалами и техникой строительства, а также планировкой, расположением и архитектурой. Однако в советское время только чрезвычайно редкие спецпроекты, например, французский проект или 104-я серия, превышали отметку в девять этажей, да и количество таких домов на общем фоне типового жилья просто ничтожно.

Кроме того, в выборе числа этажей соблюдается закономерность - в большей части домов или пять или девять этажей.

Выбор количества этажей связано с пожарной безопасностью и расходами на строительство, пишет литовский портал Lietuvos Rytas. В советское время пожарные автомобили были оборудованы автолестницей высотой 28 метров, с ней можно было добраться до девятого этажа, а если укоротить ее вдвое - то до пятого. Для более высоких зданий нужно было думать об особых лестницах пожарной безопасности или дополнительных подъездах, чтобы все жители могли попасть хотя бы до девятого этажа, чтобы их спасли.

Что относится к пожарной безопасности - трудности в многоквартирных домах доставляет система отвода дыма и вентиляции. У девятиэтажных зданий эту проблему решить было не сложно, однако для большего количества этажей уже нужно было создавать индивидуальные планировки, а не использовать стандартные решения.

Интересно, что советские инженеры подсчитали, что девятиэтажки строить дешевле, чем пятиэтажные дома и высотки. Высотные дома в те времена были целесообразны, так как в них можно было поселить больше семей, чем в пятиэтажные дома - если считать затраты на строительства по отношению к целесообразности, то девятиэтажки однозначно выигрывают. В

свою очередь здания выше девяти этажей были дороже именно из-за грузовых лифтов и дорогой системы вентиляции. Но совсем высокие дома, в частности, выше 15 этажей, требовали куда более серьезных подсчетов, инженерии и исследований.