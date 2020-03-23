Пн, 23.03.2020
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Видео ⟩ До поры до времени странам Балтии везло

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.

В этом выпуске: 

  • Пандемия Covid-19 в Латвии 
  • Пандемия Covid-19 в Литве
  • Пандемия Covid-19 в Эстонии

Видео: Пандемия Covid-19 в Балтии | БАЛТИЯ | №25

До поры до времени странам Балтии везло. Коронавирус бушевал где-то в Азии (это далеко), потом он переместился в Западную Европу - это ближе, но все равно не рядом. Так что реагировать на угрозу пандемии балтийские республики стали чуть ли не позже всех в Европе. Но зато сразу и решительно - перекрытие всех границ и карантин на две недели.

В сюжете рассказывается о том, как борются с распространением Covid-19 во всех странах Балтии.

Например, прибывшая 16 марта в аэропорт "Рига" Ингуна называет свое возвращение в Ригу настоящим чудом. Они с мужем застряли в Сингапуре и сами уже не верили, что смогут попасть на последний рейс в Латвию. 

Рассказывается и о латвийских мобильных пунктах, где берут анализы. 

Марцис и Вячеслав еще пару дней назад были в Австрии - в стране, где уже случилась вспышка вируса Covid-19. Узнав о введении в Латвии чрезвычайной ситуации, тут же полетели домой, точнее - поехали на машине. Чтобы успеть, ехали сутки без остановок. Успели. И первым делом отправились проверяться к врачам.  

"У нас нет симптомов, но был контакт с людьми, у которых позитивный тест на вирус, там, в Австрии. Мы тоже решили провериться. Но волнения никакого нет. Все будет хорошо!" - рассказали они.

Спустя день после разговора с журналистами они узнали, что все хорошо - их тесты оказались чистыми. Повезло вдвойне. И вернулись, и здоровы.  Но такими счастливчиками оказались далеко не все. 

Передача не обошла вниманием и другие страны Балтии - Литву и Эстонию, где также проходят масштабные мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.

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