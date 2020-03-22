У трёх футболистов "Ювентуса" диагностирован коронавирус

В субботу, 21 марта, нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала на своей странице в Instagram сообщил, что инфицирован коронавирусом. Аргентинец стал уже третьим игроком итальянской команды с положительным тестом на Covid-19.
"Хочу сообщить всем, что мы с Орианой получили результаты тестирования на коронавирус, и они положительные. К счастью, мы прекрасно себя чувствуем. Спасибо за ваши сообщения", - написал Дибала.
Ориана Сабатини является аргентинской певицей, актрисой, моделью и девушкой футболиста Пауло Дибалы.
Примечательно, что 13 марта венесуэльское издание El Nacional написало, что Дибала заразился коронавирусом, но сам футболист эту информацию опроверг.
Дибала стал третьим игроком "Ювентуса", у которого диагностирован коронавирус. Ранее сообщалось об инфекции у хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.