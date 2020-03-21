Сб, 21.03.2020
Каждому из нас сейчас нужно вести себя так, словно мы все инфицированы - избегать лишних контактов, сидеть дома. Без бравады! Рижанка с Covid-19

В Финляндии - первая смерть от Covid-19

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Президент государства предупредил, что вспышка "сейчас перешла в следующую, куда более серьезную стадию", сообщает AFP.

Речь идет о пожилом человеке, который проживал в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.

Ведомство здравоохранения и социальной защиты Финляндии не будет предоставлять никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.

На данный момент в стране выявлен 521 случай заболевания.

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