В Финляндии - первая смерть от Covid-19

В Финляндии зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Президент государства предупредил, что вспышка "сейчас перешла в следующую, куда более серьезную стадию", сообщает AFP.
Речь идет о пожилом человеке, который проживал в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS.
Ведомство здравоохранения и социальной защиты Финляндии не будет предоставлять никакой дополнительной информации об этом случае, ссылаясь на защиту конфиденциальности данных о пациенте.
На данный момент в стране выявлен 521 случай заболевания.