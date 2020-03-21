Заболевший Covid-19 из поезда Рига - Зилупе рассказал, как ехал домой

Сейчас Оскар находится в Резекненской больнице, где размещен в палате самоизоляции. "Из Англии вернулся в понедельник вечером поздним рейсом. Там же в аэропорту по собственному желанию решил провериться. Но особых подозрений, что могу быть заражен, не было".

Он рассказал, что принял такое решение в целях безопасности.

"В четверг мне позвонили и сказали, что анализы на Covid-19 положительные".

Оскар признает, что в день, когда он вернулся на родину, ощущал небольшие боли в горле и воспаление. "Кашля вообще не было, даже сейчас нет. Перед полетом домой плохо себя чувствовал, но не воспринял это серьезно. Хорошо, что проверился".

Парень рассказал, что когда проснулся утром в субботу - ему стало тяжелее дышать: "Стало плохо, не мог дышать. Сердце билось сильно, я испугался. Это продолжалось примерно минуту. В принципе, думаю, что это все паника, на самом деле все было не так плохо".

Затем приехали врачи, и Оскар успокоился. Медики проверили у него температуру - 37,2 градуса. Оскар признает, что днем он чувствовал себя хорошо, лишь немного давило в груди.

"Первую ночь остался в Риге в гостинице. Там ни с кем контакта не было. С утра на поезде поехал в Резекне и затем из Резекне на микроавтобусе - в деревню, где остался на ночь. С членами семьи контакта не было - руку не жал, не целовался", - описал свой путь из Риги в Резекне житель Латвии.

"Единственное, когда приехал в деревню - отец меня ждал, приехала полиция. Они взяли заявление. Насколько я понимаю, сейчас везде в новостях рассказывают о моем маршруте", - говорит Оскар.

По его мнению, никто по дороге заразиться не мог, так как он не кашлял и сидел один. "Старался максимально быть один, чтобы не возникли недоразумения".

Тех, кто сейчас возвращается из-за границы, Оскар призывает не ходить никуда и сидеть дома. Парень считает, что все-таки нужно подождать две недели, так как симптомы могут появиться именно в это время.

Оскар признает, что чувствует себя некомфортно, потому что воспользовался поездом, чтобы попасть домой.

Напомним, Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) попросил отозваться пассажиров, которые 17 марта перемещались на поезде Рига - Зилупе или в тот же день ехали в рейсовых автобусах по маршруту Резекненский автовокзал - Роговка - Вестуржаны или Резекне - Роговка - Сружаны - Резекне.

Эпидемиологи SPKC получили информацию, что два человека, у которых подтверждена инфекция Covid-19, 17 марта ехали на поезде Рига - Зилупе (рейс №806), который отходит из Риги в 9:30. SPKC просит отозваться пассажиров, сидевших в первом вагоне.

Все пассажиры, которые ехали по упомянутому маршруту и находились в первом вагоне, должны находиться в самоизоляции дома 14 дней. SPKC просит их связаться по номеру телефона 67271738.

В свою очередь, Резекненское латгальское отделение Центра по контролю и профилактике заболеваний просит отозваться пассажиров, которые 17 марта ехали на автобусных рейсах по маршруту Резекненский автовокзал - Роговка - Вестуржаны и Резекне - Роговка - Сружаны - Резекне.

Рейс по маршруту Резекненский автовокзал - Роговка - Вестуржаны был начат 17 марта в 14:30, а по маршруту Резекне - Роговка - Стружаны - Резекне - в 15 часов.