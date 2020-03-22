Пн, 23.03.2020
В Латвии значительно выросло потребление интернета и нагрузка на сети передачи данных, для обеспечения непрерывности их работы каждому следует пересмотреть свои привычки в использовании интернета. Министерство сообщения
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Фото ⟩ Молодая помощница министра помогает ему быть в тренде

ФОТО: https://www.instagram.com/beajonite/

Похоже, Беата Йоните - отличный пример современной коммуникации системы госуправления с обществом, особенно с молодой его частью. 

В прошлом советница экс-министра экономики Ральфа Немиро (KPV.LV), а ныне советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV.LV), молодая и яркая Беата Йоните помогает ему быть в тренде в социальных сетях, донося до подписчиков актуальную повестку наглядно и современно. 

Так, например, министр продемонстрировал рекомендуемую дистанцию в два метра на время режима чрезвычайной ситуации.   

Обратите внимание на модные масочки от латвийского бренда NOLO. Как известно, NOLO - это латвийский бренд мамы Беаты - Виктории Йониене.

О масках говорится следующее: "Трехслойные, после каждого использования можно мыть и гладить, помогают не прикасаться к лицу и избегать чужие чихи. Стоят 9.99 евро".

Недавно Беата также похвасталась, что работает в самой инновационной команде в госуправлении, рассказав, как конфискованный спирт могут пустить на средства дезинфекции. Нет ничего невозможного.

Напомним, Йоните стартовала на выборах в 13-й Сейм от партии KPV LV. И хотя она не была избрана, девушка вскоре стала помощницей Алдиса Гобземса, потом - советницей Ральфа Немиро, а теперь она советница Сандиса Гиргенса. 

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