Фото ⟩ Молодая помощница министра помогает ему быть в тренде

В прошлом советница экс-министра экономики Ральфа Немиро (KPV.LV), а ныне советница министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV.LV), молодая и яркая Беата Йоните помогает ему быть в тренде в социальных сетях, донося до подписчиков актуальную повестку наглядно и современно.

Так, например, министр продемонстрировал рекомендуемую дистанцию в два метра на время режима чрезвычайной ситуации.

Seko manam un ministra @sandisgirgens paraugam, izvairies no baciļiem un tirdzniecības vietās ievēro 2 metru distanci! 🦠 #EsiAtbildīgs #COVID19 pic.twitter.com/pFlHn28DG7 — Beata Jonite (@beajonite) March 20, 2020

Обратите внимание на модные масочки от латвийского бренда NOLO. Как известно, NOLO - это латвийский бренд мамы Беаты - Виктории Йониене.

О масках говорится следующее: "Трехслойные, после каждого использования можно мыть и гладить, помогают не прикасаться к лицу и избегать чужие чихи. Стоят 9.99 евро".

Недавно Беата также похвасталась, что работает в самой инновационной команде в госуправлении, рассказав, как конфискованный спирт могут пустить на средства дезинфекции. Нет ничего невозможного.