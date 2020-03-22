Экс-президент "Реала" умер от коронавируса

Сообщается, что за несколько дней до смерти, 17 марта, Санс попал в больницу с подозрением на коронавирус. Состояние было квалифицировано как тяжёлое. Диагноз в больнице подтвердился.

Лоренсо Санс управлял "Реалом" в течение пяти лет с 1995 по 2000 год.

При Сансе "Реал" пережил исторический момент, выиграв седьмую и восьмую Лигу чемпионов в 1998 и 2000 году соответственно. Таким образом команда прервала серию из 32 лет без побед в турнире!