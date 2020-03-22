Фото ⟩ Недалеко от столицы Хорватии произошли два землетрясения

Сообщается, что эпицентр первого землетрясения находился в 7 км к северу от Загреба, а эпицентр второго - в 6 км к северу от Загреба.

В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших пока нет.

Однако, согласно кадрам с места событий, есть значительные повреждения зданий. Как сообщает "Европейская правда", упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

Министерство внутренних дел Хорватии в связи с карантином призывало граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии.