Фото ⟩ Недалеко от столицы Хорватии произошли два землетрясения

В воскресенье, 22 марта, в Хорватии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.
Сообщается, что эпицентр первого землетрясения находился в 7 км к северу от Загреба, а эпицентр второго - в 6 км к северу от Загреба.
В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших пока нет.
Однако, согласно кадрам с места событий, есть значительные повреждения зданий. Как сообщает "Европейская правда", упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.
Министерство внутренних дел Хорватии в связи с карантином призывало граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии.
За последние 24 часа коронавирусом в Хорватии заразились 78 человек, общее число заражений составляет 206.