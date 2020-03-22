Вс, 22.03.2020
Длительность режима чрезвычайной ситуации зависит от того, каким образом эта болезнь в Латвии будет проходить. Здесь я могу только отметить - если мы как общество серьезно воспримем ограничения правительства и рекомендации медиков, у нас заболеваемость будет меньше. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Фото ⟩ Недалеко от столицы Хорватии произошли два землетрясения

ФОТО: AFP / Scanpix

​В воскресенье, 22 марта, в Хорватии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Сообщается, что эпицентр первого землетрясения находился в 7 км к северу от Загреба, а эпицентр второго - в 6 км к северу от Загреба.

В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших пока нет.

Однако, согласно кадрам с места событий, есть значительные повреждения зданий. Как сообщает "Европейская правда", упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

Министерство внутренних дел Хорватии в связи с карантином призывало граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии. 

За последние 24 часа коронавирусом в Хорватии заразились 78 человек, общее число заражений составляет 206.

Последние новости

НАВЕРХ