Фото ⟩ В Хорватии произошли два землетрясения. Погиб подросток

Сообщается, что эпицентр первого землетрясения находился в 7 км к северу от Загреба, а эпицентр второго - в 6 км к северу от Загреба.

В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км.

Как отмечает "Медуза", это самые разрушительные землетрясения для столицы Хорватии за последние 140 лет.

Согласно кадрам с места событий, есть значительные повреждения зданий. Как сообщает "Европейская правда", упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. Сообщается, что в городе разбиты автомашины, на которые упали обломки, в некоторых местах возникли пожары.

"Скорая прибыла на место и обнаружила под завалами ребенка, не подававшего признаков жизни", - подтвердил руководитель службы скорой помощи хорватской столицы Зарко Расич.

Министерство внутренних дел Хорватии в связи с карантином призывало граждан находиться вне своих домов, но на безопасном расстоянии.