Вс, 22.03.2020
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Фото ⟩ В Хорватии произошли два землетрясения. Погиб подросток

ФОТО: AFP / Scanpix

​В воскресенье, 22 марта, в Хорватии зафиксировали землетрясения магнитудой 5,3 и 5. Об этом со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает ТАСС.

Сообщается, что эпицентр первого землетрясения находился в 7 км к северу от Загреба, а эпицентр второго - в 6 км к северу от Загреба.

В обоих случаях очаг залегал на глубине 10 км.

Как отмечает "Медуза", это самые разрушительные землетрясения для столицы Хорватии за последние 140 лет.

Согласно кадрам с места событий, есть значительные повреждения зданий. Как сообщает "Европейская правда", упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии. Сообщается, что в городе разбиты автомашины, на которые упали обломки, в некоторых местах возникли пожары.

"Скорая прибыла на место и обнаружила под завалами ребенка, не подававшего признаков жизни", - подтвердил руководитель службы скорой помощи хорватской столицы Зарко Расич.

Министерство внутренних дел Хорватии в связи с карантином призывало граждан находиться вне своих домов, но на безопасном расстоянии. 

За последние 24 часа коронавирусом в Хорватии заразились 78 человек. Общее число заражений составляет 206, один человек умер.

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