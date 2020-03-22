Новые данные по Литве и Эстонии: 6 и 20 новых случаев Covid-19 соответственно

На утро, 22 марта, количество случаев коронавируса в Литве составило 105. В Эстонии коронавирус диагностирован у 326 человек.
Литва
По данным на ночь воскресенье, 22 марта, в Литве были выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составило 105, сообщило Министерство здравоохранения.
Национальная лаборатория Центра надзора за общественным здоровьем сообщила, что коронавирусная инфекция выявлена у лица, вернувшегося из Норвегии и у других пяти лиц, которым были проведены тесты на мобильных пунктах в Вильнюсе.
Отметим, что 20 марта в Литве скончался первый человек, зараженный Covid-19. Это пожилая женщина из Укмерге. В свою очередь первый выявленный пациент – жительница Шяуляй - уже выздоровела.
Эстония
К утру 22 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 326 человек, всего к этому времени сделано 3229 тестов. За сутки медикам поступили результаты 417 тестов, на 109 больше, чем в прошлый раз.
Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья, отметив, что за сутки прибавилось 20 новых инфицированных, больше всего их прибавилось в Харьюском уезде — 9 человек, в Тарту и Выру по 4, на Сааремаа два новых инфицированных, в остальных уездах новых случаев заболевания не выявлено (у одного из инфицированных нет персонального кода).