В Литве - 24 новых случая Covid-19, в Эстонии - 20

Литва

В воскресенье в Литве были выявлены еще 24 случая коронавируса, совокупное число зараженных выросло до 129, сообщило Министерство здравоохранения.

Семь случаев, которые подтверждены, выявлены у лиц, которые сдали анализы на мобильных пунктах в Вильнюсе. Известно, что один инфицированный вернулся из Ирландии, а другой контактировал с зараженным врачом из Укмерге.

Четверо зараженных вернулись из Соединенного Королевства, один – из Украины, прочие вновь выявленные заразились уже в Литве. Один из них – врач, работавшая на международном мероприятии, выделены два кластерных случая, которые означают, что заражение произошло от близкого человека. Двое человек (медики) заразились в Укмергской больнице.

Три случая выявлены в Клайпеде. Из них один случай ввезенный из Соединенного Королевства. Двое других – медицинская сестра и помощница медработника. Они не выезжали за границу.

В Каунасе подтверждено четыре случая: один человек вернулся из Соединенного Королевства, один случай кластерный, эпидемиология еще одного случая уточняется. Среди зараженных есть и военный из Нидерландов.

До 9 часов воскресенья в целом было проанализировано 2086 мазков на коронавирус.

20 марта в Литве скончался первый человек, зараженный Covid-19, это пожилая женщина из Укмерге. Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.

Эстония

К утру 22 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 326 человек, всего к этому времени сделано 3229 тестов. За сутки медикам поступили результаты 417 тестов, на 109 больше, чем в прошлый раз.