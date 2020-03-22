В Литве шесть новых случаев Covid-19, в Эстонии - 20

Литва

По данным на ночь воскресенье, 22 марта, в Литве были выявлены еще 6 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составило 105, сообщило Министерство здравоохранения.

Национальная лаборатория Центра надзора за общественным здоровьем сообщила, что коронавирусная инфекция выявлена у лица, вернувшегося из Норвегии и у других пяти лиц, которым были проведены тесты на мобильных пунктах в Вильнюсе.

Отметим, что 20 марта в Литве скончался первый человек, зараженный Covid-19. Это пожилая женщина из Укмерге. В свою очередь первый выявленный пациент – жительница Шяуляй - уже выздоровела.

Эстония

К утру 22 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 326 человек, всего к этому времени сделано 3229 тестов. За сутки медикам поступили результаты 417 тестов, на 109 больше, чем в прошлый раз.