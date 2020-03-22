Фото ⟩ В Ригу прибыл поезд из Киева

В воскресенье утром, 22 марта, специально назначенным поездом из Киева в Ригу вернулись 18 жителей Латвии, информирует ГАО Latvijas Dzelzceļš.
Сообщается, что все пассажиры обязаны дать подписку в обязательной 14-дневной изоляции, а сразу после высадки из поезда им была предоставлена возможность сдать анализы на заболевание Covid-19.
Вечером поезд отбывает в Киев, чтобы доставить домой жителей Украины.
Репатриационный рейс для жителей Украины и Латвии организовали дочернее предприятие Latvijas Dzelzceļš ООО LDz Cargo совместно с АО "Украинская железная дорога".