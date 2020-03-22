Вс, 22.03.2020
Длительность режима чрезвычайной ситуации зависит от того, каким образом эта болезнь в Латвии будет проходить. Здесь я могу только отметить - если мы как общество серьезно воспримем ограничения правительства и рекомендации медиков, у нас заболеваемость будет меньше. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Фото ⟩ В Ригу прибыл поезд из Киева

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье утром, 22 марта, специально назначенным поездом из Киева в Ригу вернулись 18 жителей Латвии, информирует ГАО Latvijas Dzelzceļš.

Сообщается, что все пассажиры обязаны дать подписку в обязательной 14-дневной изоляции, а сразу после высадки из поезда им была предоставлена возможность сдать анализы на заболевание Covid-19.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером поезд отбывает в Киев, чтобы доставить домой жителей Украины.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Репатриационный рейс для жителей Украины и Латвии организовали дочернее предприятие Latvijas Dzelzceļš ООО LDz Cargo совместно с АО "Украинская железная дорога".

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

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