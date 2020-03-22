Вс, 22.03.2020
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В рижском транспорте теперь звучит призыв оценить необходимость поездки

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С воскресенья, 22 марта, в салонах транспортных средств Rīgas Satiksme будет транслироваться призыв оценивать необходимость каждой поездки, сообщила агентству LETA представитель муниципального предприятия общественного транспорта Байба Барташевича.

Чтобы уменьшить риск распространения заболевания Covid-19, важно уменьшить социальные контакты между людьми и пользование общественным транспортом, сказала Барташевича.

Людей, вернувшихся из-за границы в последние 14 дней, Rīgas Satiksme призывает соблюдать обязательную самоизоляцию и не пользоваться общественным транспортом.

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