Видео ⟩ В Лиепае неадекватный мужчина угрожал всех заразить Covid-19

Согласно информации портала liepajniekiem.lv, на место прибыли также сотрудники Неотложной медицинской помощи, одетые в защитную форму.

Сообщается, что полиция задержала сбежавшего из больницы - он заявлял, что инфицирован Covid-19 и угрожал заразить других.

Представитель Госполиции Симона Гравите пояснила, что от медицинского учреждения была получена просьба задержать мужчину с возможными симптомами Covid-19. В то же время она не подтвердила и не опровергла, сбежал ли он из больницы.

В "Скорой" пояснили, что был получен встревоженный звонок от жителей о том, что мужчине необходима медицинская помощь. Принимая во внимание, что диспетчер получил информацию о том, что мужчина недавно прибыл из-за рубежа, на место происшествия бригада отправилась в специальной защите.

Пациент вел себя агрессивно, чему, вероятно, способствовало опьянение. Он не послушал требования медиков, поэтому на помощь была вызвана Госполиция.