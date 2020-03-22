Неправда - активированный уголь и прохладный душ не вылечат от Covid-19

Прохладный душ по крайней мере три раза в день, чтобы смыть токсины с кожи, и детоксикация кишечного тракта десятью таблетками угля на ночь, чтобы снять головные боли. Еще кварцевая лампа и гомеопатия - все это для лечения коронавируса советует пользователь Facebook Кристине Лиепиня.

Некоторые из этих методов научно беспочвенны, другие - народная медицина, у которой есть более современные альтернативы. За пару дней записью Лиепини поделились 9,5 тысяч человек.

Согласно ее профилю на FB, Лиепиня - целительница, дистрибьютор пищевых добавок в одной из компаний в рамках пирамидальной схемы, изучала медицину. В Facebook она управляет несколькими эзотерическими страницами, которые предлагают различные альтернативные лекарства с недоказанной эффективностью, критикуют вакцины и хвалят советскую медицинскую систему за целенаправленное излечение людей, а не только лечение и зарабатывание денег, как в настоящее время.

В посте на Facebook, которым поделись многие, она рассказала советы для терапии вируса. Хотя Covid-19 не назван, из записи и ее комментариев очевидно, что речь именно о нем. Лиепиня на вопросы Re:Check не ответила, но в комментариях написала, что источниками информации являются советы "неназванных российских врачей".

Re:Check рассмотрел несколько ее рекомендаций по лечению и попросил прокомментировать их инфекционистов Рижской Восточной больницы Мариса Лиепиньша и Ангелику Круминю, а также поискал научную основу для рекомендуемых методов.

"Если у вас очень болит голова, можно очистить кишечник с помощью обычного активированного угля. Разжевать 10 таблеток на ночь и проглотить, запив стаканом воды. Это позволит токсичным отходам, выделяющимся в течение ночи на поверхность кишечного тракта, поглощаться углеродом и выводиться из организма, предотвращая его всасывание в кровоток и вызывая головные боли". "Еще по крайней мере 3 раза в день забежать в прохладный, но не холодный душик - это способствует выздоровлению, потому что токсины, которые организм в больших количествах выбрасывает на кожу, препятствуют дыханию и очищению организма, тем самым препятствуя процессу выздоровления".

Лиепиньш над призывом облегчить головную боль, выводя токсичные отходы из желудка с помощью угля, откровенно посмеялся.

"Я за эти две недели нормально не спал по ночам, но по крайней мере это заставило меня рассмеяться.

Возможно, это даже не альтернативная медицина. А, мягко выражаясь, бред", - говорит доктор.

Он указывает, что "для этого явно нет медицинских оснований", сработать может лишь эффект плацебо.

ФОТО: Re:baltica

Токсины и различные средства для их выведения являются популярным псевдонаучным мифом, распространяемым практиками альтернативной медицины и поставщиками различных пищевых добавок.

В медицине детоксикация - это процесс помощи человеку с отравлением тяжелым алкоголем, наркотиками или другими ядовитыми веществами.