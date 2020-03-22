Неправда - активированный уголь и прохладный душ не вылечат от Covid-19

Неправда - утверждение не соответствует истине, доказательств нет, автор высказывания лжет или несознательно вводит в заблуждение.
Прохладный душ по крайней мере три раза в день, чтобы смыть токсины с кожи, и детоксикация кишечного тракта десятью таблетками угля на ночь, чтобы снять головные боли. Еще кварцевая лампа и гомеопатия - все это для лечения коронавируса советует пользователь Facebook Кристине Лиепиня.
Некоторые из этих методов научно беспочвенны, другие - народная медицина, у которой есть более современные альтернативы. За пару дней записью Лиепини поделились 9,5 тысяч человек.
Согласно ее профилю на FB, Лиепиня - целительница, дистрибьютор пищевых добавок в одной из компаний в рамках пирамидальной схемы, изучала медицину. В Facebook она управляет несколькими эзотерическими страницами, которые предлагают различные альтернативные лекарства с недоказанной эффективностью, критикуют вакцины и хвалят советскую медицинскую систему за целенаправленное излечение людей, а не только лечение и зарабатывание денег, как в настоящее время.
В посте на Facebook, которым поделись многие, она рассказала советы для терапии вируса. Хотя Covid-19 не назван, из записи и ее комментариев очевидно, что речь именно о нем. Лиепиня на вопросы Re:Check не ответила, но в комментариях написала, что источниками информации являются советы "неназванных российских врачей".
Re:Check рассмотрел несколько ее рекомендаций по лечению и попросил прокомментировать их инфекционистов Рижской Восточной больницы Мариса Лиепиньша и Ангелику Круминю, а также поискал научную основу для рекомендуемых методов.
"Если у вас очень болит голова, можно очистить кишечник с помощью обычного активированного угля. Разжевать 10 таблеток на ночь и проглотить, запив стаканом воды. Это позволит токсичным отходам, выделяющимся в течение ночи на поверхность кишечного тракта, поглощаться углеродом и выводиться из организма, предотвращая его всасывание в кровоток и вызывая головные боли".
"Еще по крайней мере 3 раза в день забежать в прохладный, но не холодный душик - это способствует выздоровлению, потому что токсины, которые организм в больших количествах выбрасывает на кожу, препятствуют дыханию и очищению организма, тем самым препятствуя процессу выздоровления".
Лиепиньш над призывом облегчить головную боль, выводя токсичные отходы из желудка с помощью угля, откровенно посмеялся.
"Я за эти две недели нормально не спал по ночам, но по крайней мере это заставило меня рассмеяться.
Возможно, это даже не альтернативная медицина. А, мягко выражаясь, бред", - говорит доктор.
Он указывает, что "для этого явно нет медицинских оснований", сработать может лишь эффект плацебо.
Токсины и различные средства для их выведения являются популярным псевдонаучным мифом, распространяемым практиками альтернативной медицины и поставщиками различных пищевых добавок.
В медицине детоксикация - это процесс помощи человеку с отравлением тяжелым алкоголем, наркотиками или другими ядовитыми веществами.
Однако в обычных условиях вредные вещества, которые попадают в организм человека, выводятся из организма предназначенными для этого органами, такими как печень и почки, и дополнительные средства "детокса" это никоим образом не обеспечивают.
Гарвардский университет пишет, что кожа является односторонней защитной системой, и никакие токсины вместе с потом из нее не выводятся.
Медицинский портал Healthline объясняет, что кожа - это большой орган, и на нем могут быть различные загрязнения, но невозможно удалить с нее "все плохое", чем якобы забиты поры.
"Если у кого-нибудь есть старая хорошая кварцевая лампа, пришло время включить ее".
"Возможно, но под большим знаком вопроса, можно снизить вирусную нагрузку в окружающей среде, например в комнате, но и этому хороших доказательств нет", - говорит Лиепиньш о кварцевых или ультрафиолетовых (УФ) лампах, которые когда-то назывались "солнышком".
Врач отмечает, что, согласно прочитанному, такой метод, как один из многих, использовался и в Китае, но если человек уже заражен, это не поможет.
Исследование, проведенное в Колумбийском университете в США несколько лет назад, показало, что ультрафиолетовое излучение может помочь убить вирусы в воздухе. В то же время слишком высокая доза может нанести вред коже человека.
Об этом же, согласно проверке фактов, пишет AFP - такой эффект существует, но рассматриваемая доза излучения вредна для кожи.
Всемирная организация здравоохранения, перечисляя мифы о коронавирусе, заявила, что лампы нельзя использовать, например, для стерилизации рук, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи.
"Горячие напитки 4 раза в день по 500 мл или 8 раз по 250 мл при температуре выше 30 градусов. .. Можно пить просто горячую воду с медом, можно и без меда, главное горячую. Вирус не любит жару".
Лиепиньш рекомендует во время болезни пить любой тип жидкости, и она не должна быть обязательно горячей: "Когда человек болеет, это всегда помогает.
Если человек теряет жидкость из-за температуры, ее необходимо компенсировать".
Автор поста также ложно заявляет, что вирус "умирает при 26 градусах, что означает, что ему не понравится жара". Re:Check уже писал, что предположение о жаре - это миф.
"Температуру до 39 градусов не нужно сбивать, когда поднимается выше 39,5, необходимо приложить холод к голове, на шею и печень".
Врач-инфекционист Лиепиньш отмечает, что обычно так действуют, если нет лекарств для снижения температуры. Сбивать температуру рекомендуется при 38,5 градусах.
"Есть люди, особенно дети, у которых при высоких температурах могут быть фебрильные судороги, это недопустимо", - говорит врач.
Автор поста также рекомендует дышать паром ромашки и полоскать горло соленой водой. Врач отмечает, что это народная медицина, которая не поможет в борьбе с коронавирусом.
Помимо этого, Лиепиня рекомендует использовать гомеопатические средства и указывает на эффективность чеснока. Об этих заблуждениях Re:Check также уже писал.
Профессор и инфекционист Рижской Восточной больницы Ангелика Круминя отмечает, что каждое высказывание, опубликованное в Facebook, должно подвергаться критической оценке.
Конкретно это она называет "самовыражением этого человека" и указывает на то, что между строк считывается и реклама конкретных продуктов.
Несколько примеров, упомянутых Лиепиней, могут быть использованы для лечения в домашних условиях. "Но я хотела бы подчеркнуть, что в случаях острых респираторных инфекций самолечение часто может привести к ухудшению состояния пациента, поэтому перед началом лечения крайне важно проконсультироваться с лечащим врачом", - говорит профессор.