Видео ⟩ "Руки затряслись": житель Эстонии встретил медведицу и пятерых медвежат

В субботу, 21 марта, руководитель Ляэне-Харьюского отделения по спасению животных Марк Рейси встретил в лесу медведицу с медвежатами, пишет Rus.Postimees.
Рейси прислал видео члену правления организации Хейки Вальнеру, который опубликовал его в соцсетях. По словам Вальнера, Рейси наблюдал за необычной картиной в Ляэне-Вирумаа, точное место он не афиширует в интересах безопасности животных.
"Марк вышел из леса, пошел по лесной дороге в сторону автомобиля, зачем-то оглянулся и заметил, что медведи шагают за ним, - рассказывает Вальнер. - Сначала заметил мать, а потом один за другим стали появляться медвежата.
Марк смотрел и удивлялся, страха не было, поскольку он был прямо возле автомобиля. Но адреналин подскочил до потолка, поэтому и руки тряслись".
Рейси уже и раньше видел медведей, но даже для него подобное зрелище было необычным.
Поскольку местные жители привыкли к медведям и относятся к ним дружелюбно и уважительно, люди забеспокоились, что выращивание пятерых медвежат в нынешних условиях может оказаться сложным. Поэтому был быстро разработан план, как поддержать косолапых: уже сегодня, по словам Вальнера, зарежут несколько овец и доставят на то место, где видели медведей, чтобы они нашли подарок и он принес пользу.