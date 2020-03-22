Видео ⟩ "Руки затряслись": житель Эстонии встретил медведицу и пятерых медвежат

Рейси прислал видео члену правления организации Хейки Вальнеру, который опубликовал его в соцсетях. По словам Вальнера, Рейси наблюдал за необычной картиной в Ляэне-Вирумаа, точное место он не афиширует в интересах безопасности животных.

"Марк вышел из леса, пошел по лесной дороге в сторону автомобиля, зачем-то оглянулся и заметил, что медведи шагают за ним, - рассказывает Вальнер. - Сначала заметил мать, а потом один за другим стали появляться медвежата.

Марк смотрел и удивлялся, страха не было, поскольку он был прямо возле автомобиля. Но адреналин подскочил до потолка, поэтому и руки тряслись".

Рейси уже и раньше видел медведей, но даже для него подобное зрелище было необычным.