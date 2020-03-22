Эксперт: все с тревогой ждут момента, когда к интернету подключатся школы

"Мы все с тревогой ждем момента, когда подключатся школы, потому что это будет огромный поток данных. В некоторых государствах именно этот момент вызвал проблемы с обеспечением интернета. Надо надеяться, что мы в Латвии будем учиться на их опыте", - сказала Балтиня, напомнив, что удаленная учеба в Латвии должна быть обеспечена примерно 200 000 школьников.

В данный момент значительно расширить латвийскую сеть передачи данных невозможно, сказала она.

"Однако надо подчеркнуть, что в Латвии хорошее покрытие как мобильного, так и фиксированного интернета. С этой точки зрения проблем в Латвии нет.

Да, в какой-то момент может замедлиться скорость передачи данных, но глобальных проблем нет", - сказала Балиня.

По ее словам, в первую неделю чрезвычайного положения выросло и количество звонков, и потребление интернета. Значительно выросло число заказов на новые подключения к интернету и продажи устройств.

"Мировые ИТ-компании тоже делают все, чтобы обеспечивать непрерывность и быстроту работы коммуникационных платформ", - добавила руководитель ассоциации.