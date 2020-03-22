"Знарок - крутой, в Путина врезаться нельзя". Бурковский о личном опыте в хоккее

Один из самых востребованных актёров МХТ им. Чехова Андрей Бурковский, популярность которого в последнее время взлетела и в кино, особенно после непростой роли в сериале "Звоните ДиКаприо", как выяснилось, ярый фанат спорта. И не просто фанат, а в определённом смысле и активный спортсмен. Например, в его копилке хоккейный матч против команды Путина.
В большом интервью порталу Sports.ru Андрей Бурковский рассказал, что всегда увлекался спортом - за его плечами участие в Ночной лиге против Владимира Путина, выступления в футбольной театральной лиге и на шоу "Ледниковый период" с Татьяной Навкой.
В детстве актёр занимался разными видами спорта. По собственному признанию, спортсменом хоть он и не стал, всё же убеждён, что спорт дал ему все. "Спорт воспитывал характер", - подчеркнул он.
Говоря о характере, Бурковский похвалил харизму хоккейного тренера Олега Знарка. По словам артиста, впервые они встретились, когда Знарок пришёл на спектакль, после которого подошёл к нему.
"Он суровый, но я всегда говорю, что профессия – это и есть замечания. (..) Без замечаний не может быть профессии.
Если тебе не делают замечаний, значит, ты просто неинтересен. Замечания – твоя работа", - прокомментировал Бурковский стиль работы Знарка.
Отвечая на вопрос, как именно хоккейный тренер удивлял Бурковского, артист пояснил, что "Знарок – вызывает эмоции во всем. Когда он проводит у горла, ты сидишь: "Ну круто!". По итогу это, наверное, неправильно, но чувства уже вызваны.
Он вызывает чувства! Люди, которые это делают, – крутые".
Рассказал артист и о своём опыте участия в Ночной лиге (Ночная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, основанная по инициативе Путина - Прим. ред.).
"Этот кубок ничем не уступал другим дивизионам, просто такое особенное мероприятие. Наверное, лига звала нас, потому что мы артисты и хорошо играем – для них это популяризация спорта. А нам просто было интересно", - пояснил он.
Довелось Бурковскому участвовать и в выставочном матче против команды Путина. Против звена президента России артист не выходил, но инструкции по игре всё равно были.
"ФСОшники обычно предупреждают, что врезаться в Путина нельзя. Какие-то простые вещи вроде "Ребят, с ума не сходим".
Ты пойми, он – охраняемое лицо, ты что, будешь в корпус что ли играть? Да ну нет, это бред какой-то", - вспомнил Бурковский.
На вопрос о том, как артисту Путин в качестве хоккеиста, Бурковский ответил, что политик "не сильно хорошо катается, потому что встал на коньки не так давно и не в молодом возрасте. Но на самом деле круто бросает. Видно, что у него сильные руки. Сказываются занятия единоборствами".