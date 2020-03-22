Внимание! Pasažieru vilciens сокращает рейсы: подробности

В связи с введенным в государстве режимом чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания Covid-19 и сокращением пассажиропотока со вторника, 24 марта, до 14 апреля отменены 16 рейсов Pasažieru vilciens на линиях в Дубулты, Царникаву, Огре/Лиелварде и Елгаву по рабочим дням.
- Из Риги в Дубулты не будет поездов в 9.05 и 19.25, из Дубулты в Ригу в 10.36 и 20.52.
- Отменены также поезда из Риги в Царникаву 11.22 и из Царникавы в Ригу в 13.13.
- Отменены поезда из Риги в Огре в 6.08 и в 15.11, а также поезд из Риги в Лиелварде в 18.18.
- Из Огре в Ригу отменены поезда в 7.24 и в 16.35, из Лиелварде в 19.16.
- В направлении Елгавы отменены два поезда из Риги в 6.45 и 15.17 и поезда из Елгавы в Ригу в 7.59 и 16.30.
На сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении опубликовано актуальное расписание поездов, уже включающее эти изменения.