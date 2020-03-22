Внимание! Pasažieru vilciens сокращает рейсы: подробности

В связи с введенным в государстве режимом чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания Covid-19 и сокращением пассажиропотока со вторника, 24 марта, до 14 апреля отменены 16 рейсов Pasažieru vilciens на линиях в Дубулты, Царникаву, Огре/Лиелварде и Елгаву по рабочим дням.