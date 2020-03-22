Кариньш и еще несколько министров отчитались о результатах теста на Covid-19

Кариньш сообщил в микроблоге Twitter, что последний раз общался с заразившимся Covid-19 депутатом Артусом Кайминьшем 16 марта, поэтому в изоляции должен находиться до 30 марта. Премьер-министр напомнил, что в это время работа правительства будет продолжаться дистанционно.

О том, что тест был отрицательным у упомянутых министров, агентство LETA узнало от них или их советников. Все министры, как и премьер-министр, будут соблюдать самоизоляцию до 30 марта.

Позднее стало известно о негативном тесте на Covid-19 также у министра финансов Яниса Рейрса и министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич не был признан контактным лицом Кайминьша и тест не сдавал, однако он также будет работать удаленно.

Не был признан контактным лицом Кайминьша и министр обороны Артис Пабрикс. Он также тест не сдавал, поэтому он не в изоляции.

Самоизоляции также избежали министр сообщения Талис Линкайтс и министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Как сообщалось, из-за заболевания Артуса Кайминьша Covid-19 специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний обследуют всех депутатов и работников Сейма.