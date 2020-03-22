Моделирование: что будет, если против Covid-19 не делать нечего. Ответ пугает

Всего месяц назад в Италии наблюдалось умеренное увеличение числа заболевших. Такое, как сейчас в странах Балтии. Но это обманчиво, отмечается в передаче.

Каждый человек с коронавирусом заражает несколько человек. Каждый из зараженных людей передает вирус дальше. Это называется геометрической прогрессией.

По данным компьютерного моделирования, разработанного учеными, один носитель коронавируа в течение нескольких месяцев вызывает несколько тысяч заболеваний.

От одного заболевшего в Китае сейчас вирус передался 300 000 человек по всему миру. К концу месяца в мире может быть около миллиона заболевших, а умрут десятки тысяч.

Компьютерное моделирование показывает, что наибольшее влияние на распространение вируса оказывают два фактора:

насколько сильна социальная дистанция,

сколько людей проходят тестирование на инфекцию.

Наименьшие человеческие жертвы случаются, когда тестируется максимальное количество людей, а зараженные подвергаются строгому карантину.

Как рассказала профессор Рижского технического университета Андра Блумберга, ее коллеги в США создали модель, также доступную в интернете, которую каждый может посмотреть и поэкспериментировать с цифрами, и увидеть, как меняется поведение вируса. Предлагаются четыре сценария для детального изучения того, как разворачиваются события при различных стратегиях.

"Они сконструировали гипотетический город с миллионом жителей, чуть больше Риги. И наглядно показали, что происходит, если вы абсолютно ничего не делаете; как этот вирус исчезает, если вы вводите карантин и проверяете только тех, кто уже болен, как в Латвии; а также если вы проверяете всех тех, кто когда-либо был в контакте с больными; и, наконец, если соблюдается строгий карантин вместе с тестами для всех, как в Корее. Эти результаты интересны", - рассказала Блумберга.

По ее словам, тот крайний вариант, когда ничего не контролируется, означает много больных и очень много мертвых. И напротив - если и полный карантин, и полное тестирование - можно фактически свести вирус к нулю. Конечно, это все вопрос мощностей - провести такое объемное тестирование.

Как заключили в передаче, следовательно, необходимо добиться того, чтобы как можно меньше людей встречались друг с другом и как можно больше людей проходили тесты. Италия это поняла слишком поздно.

Теперь обширное тестирование населения стала проводить Южная Корея, которой удалось ограничить распространение вируса. Подобная тактика была выбрана и Германией.

Латвия также проводит все больше и больше тестов, не полагаясь на подход о "коллективном иммунитете", который подразумевает не предпринимать особых мер по борьбе с распространением вируса.

В передаче отмечается, что при простом расчете, если 50% людей заболевают, а 1% из них умирают, это означает 10 000 человек за несколько месяцев. Это совсем не то, чего хочет Латвия, отметил инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков заявил: