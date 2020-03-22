Богачи скупают аппараты ИВЛ, власти помогают Италии. Что происходит в России?

Число инфицированных в России

По состоянию на 22 марта в России зарегистрирован 61 новый случай заражения Covid-19. Согласно официальной статистике, общее число заболевших составило 367 человек. Большая часть зараженных - в Москве.

СМИ: состоятельные россияне массово скупают аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Издание The Moscow Times заявило, что богатые россияне оснащают свои дома специальными временными клиниками, оснащенными ИВЛ.

Согласно опросам издания, большинство продавцов ИВЛ утверждали, что около 30% всех продаж за последние две недели приходились на частных покупателей. Тем временем, в Минздраве России подчеркнули, что покупка ИВЛ для личного пользования лишена смысла.

"Медуза" отмечает, что в России доступны 40 тысяч ИВЛ - 27,3 аппарата на 100 тысяч человек. Больше всего из них - в столице.

Россия ограничивает авиасообщение со 146 странами

Росавиация сообщила, что будут ограничены полеты из России в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (допустимы рейсы в Токио), Вьетнам (допустимы рейсы в Ханой) и Таиланд (допустимы рейсы в Бангкок). Позднее появилась информация о том, что с 23 марта временно возможны только прямые рейсы между столицами России и 146 странами.

В то же время российские авиакомпании смогут выполнять чартерные рейсы в эти страны для возвращения домой сограждан, пишет "Медуза".

Издание напоминает, что на территории России до 1 мая действует запрет на въезд для иностранцев.

Россия помогает Италии

Для оказания помощи в борьбе с коронавирусом Министерство обороны России отправило в Италию группу военных медиков и необходимое оборудование.