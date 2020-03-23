"Мне он очень нравится". Фигуристка Сотникова показала шрам после операции на позвоночнике

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова в своём Instagram разместила фотографию, на которой видно шрам после операции на позвоночнике.
"Все так смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно? Правильно", - подписала фотографию Сотникова.
Напомним, что в феврале 23-летняя Аделина Сотникова была госпитализирована в одну из московских клиник, где фигуристка перенесла операцию из-за дегенеративного стеноза шейного отдела позвоночника. В марте российская спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры.
"Хочется, чтобы я осталась в памяти болельщиков как победитель. Моя фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", - заключила она.
Аделина Сотникова - первая в истории СССР и России олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин (2014). Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.