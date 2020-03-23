"Мне он очень нравится". Фигуристка Сотникова показала шрам после операции на позвоночнике

"Все так смотрят на мой шрам и говорят, какая я храбрая, что не скрываю его. А зачем скрывать то, что меня украшает? Мне он очень нравится. Надо и со шрамами себя показывать так, как будто это ожерелье на миллиард, правильно? Правильно", - подписала фотографию Сотникова.