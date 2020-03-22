Эстонские активисты требуют от правительства карантина с полным ограничением на передвижения

В инициативе отмечается, что опыт других стран показывает, что предпринятые до сих пор в Эстонии меры по прекращению распространения вируса остаются недостаточными: "Опыт других стран показал, что единственным решением является полный карантин по всей стране. Каждый день, пока мы откладываем это решение, только усиливается застой общества и увеличивается ущерб". Добавляется, что экономическое развитие страны по сути остановлено.

"В Эстонии должен быть немедленно введен карантин с полным ограничением на передвижения. Это уже реализовано, например, в Италии, Испании и Франции, и у Эстонии уже также нет выбора. Это единственный способ остановить распространение вируса. Каждый день, пока мы задерживаем это решение, мы платим огромную цену", - говорят инициаторы.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, полный карантин, когда люди вообще не выходят из дома, невозможен и не практичен.

"В ситуации, когда государство вынуждено работать ежедневно - пищевая промышленность, аптеки, полиция, погранохрана, врачи, спасатели, социальные работники, а также занимающиеся электротехническими работами - мы видим, что оказание многих жизненно важных услуг не может быть прервано, даже если речь идет о препятствовании распространению коронавируса. Остановить жизнь на сто процентов невозможно", - пояснил министр.

На вопрос о том, нужно ли нам следовать примеру Италии, которая уже ввела очень строгие правила, министр ответил, что Италия реагирует в соответствии с распространением вируса на ее территории, а Эстония обнаружила вирус на более ранней стадии.

"Я думаю, что реакция Италии была соизмерима с тамошней ситуацией, к сожалению, болезнь Covid-19 была обнаружена очень поздно, когда инфицированы были десятки тысяч человек", - сказал Кийк и отметил, что в Эстонии правительство приняло меры таким образом, чтобы обнаружить зараженных на самой ранней возможной стадии и избежать необратимого ущерба здоровью и позаботиться о группах риски.

"Мы сравнили практику очень многих стран, которая была реализована, и успех мер. Мы извлекли уроки из хорошего и плохого опыта других стран", - сказал Кийк. По его словам, правительство также выслушало мнение медицинских работников и ученых.

"Ситуация в Эстонии удовлетворительная. Конечно, может стать и хуже. Нельзя сказать, что это хорошо, когда в государстве чрезвычайное положение, но шаги и меры все же оказались, по первоначальной оценке, эффективными", - сказал он.

Если теперь люди прочтут в этой акции, что граждане могли бы взять все в свои руки и остаться дома, то, по словам министра, выступать с подобными призывами следует крайне ответственно.

"Если все жители Эстонии решат не выходить на работу однажды утром, то ущерб, который будет нанесен, будет гораздо более серьезным, чем если мы будем следовать мерам чрезвычайного положения, установленным Департаментом здоровья и правительством", - пояснил Кийк.