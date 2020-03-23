В Литве установлены еще 24 случая коронавируса, общее количество - 129

Семь случаев, которые подтверждены, выявлены у лиц, которые сдали анализы на мобильных пунктах в Вильнюсе.

Информация о всех этих случаях сейчас уточняется. Известно, что один инфицированный вернулся из Ирландии, а другой контактировал с зараженным врачом из Укмерге.

Четверо зараженных вернулись из Соединенного Королевства, один - из Украины, прочие вновь выявленные заразились уже в Литве. Один из них - врач, работавшая на международном мероприятии, выделены два кластерных случая, которые означают, что заражение произошло от близкого человека. Двое человек (медики) заразились в Укмергской больнице.

Три случая выявлены в Клайпеде. Из них один случай ввезенный из Соединенного Королевства. Двое других - медицинская сестра и помощница медработника. Они не выезжали за границу, информация уточняется.

В Каунасе подтверждено четыре случая: один человек вернулся из Соединенного Королевства, один случай кластерный, эпидемиология еще одного случая уточняется. Среди зараженных есть и военный из Нидерландов.

До 9 часов воскресенья в целом было проанализировано 2086 мазков на коронавирус.