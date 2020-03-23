Винькеле: введенные Латвией меры по Covid-19 доказывают эффективность

Она повторно заявила, что одна из задач государства состоит в том, чтобы отдалить пик эпидемии, поэтому распространение болезни непрерывно отслеживается.

Минздрав сейчас анализирует, работают ли в магазинах меры социального дистанцирования или нужны дополнительные ограничения.

По словам министра, очень важно, чтобы перенос инфекции не стал неконтролируемым и медицинские работники по-прежнему могли отслеживать источники заражения, поэтому случай с депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, который вводил в заблуждение относительно обстоятельств своего заражения Covid-19, очень неприятный.

"Недопустимо, когда должностное лицо, принимающее решения об ограничениях для общества, само их нарушает", - сказала Винькеле.