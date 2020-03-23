Пн, 23.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Винькеле: введенные Латвией меры по Covid-19 доказывают эффективность

Илзе Винькеле

ФОТО: Valsts kanceleja

Меры, введенные Латвией для борьбы с болезнью Covid-19, пока что доказывают свою эффективность, и государство с "более постепенным развитием эпидемии" выигрывает время, заявила в передаче LTV "Утренняя панорама" министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она повторно заявила, что одна из задач государства состоит в том, чтобы отдалить пик эпидемии, поэтому распространение болезни непрерывно отслеживается.

Минздрав сейчас анализирует, работают ли в магазинах меры социального дистанцирования или нужны дополнительные ограничения.

По словам министра, очень важно, чтобы перенос инфекции не стал неконтролируемым и медицинские работники по-прежнему могли отслеживать источники заражения, поэтому случай с депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, который вводил в заблуждение относительно обстоятельств своего заражения Covid-19, очень неприятный.

"Недопустимо, когда должностное лицо, принимающее решения об ограничениях для общества, само их нарушает", - сказала Винькеле.

На вопрос, когда можно будет сделать выводы об уровне зараженности вернувшихся в Латвию людей, она ответила, что ситуация будет ясна примерно через две недели после начала репатриации, но в данный момент, по результатам тестов, доля инфицированных среди репатриантов невысока.

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