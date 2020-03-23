Левитс поддержал бы восстановление 81-й статьи Конституции в современной редакции

В интервью Латвийскому радио президент повторно заявил, что Сейм, который из-за заражения депутата Артуса Кайминьша Covid-19 вынужден был самоизолироваться, дееспособен даже при удаленной работе.

Вопрос о восстановлении 81-й статьи Конституции должен решать Сейм, добавил Левитс. Статья была исключена из Конституции более десяти лет назад.

Президент согласен, что в период режима чрезвычайной ситуации Сейму имело бы смысл отложить рассмотрение важных вопросов, например, об административно-территориальной реформе.

Спикер Сейма Инара Мурниеце на LTV рассказала, что президиум и администрация парламента активно ищут платформы для удаленной работы.