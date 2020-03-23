Левитс поддержал бы восстановление 81-й статьи Конституции в современной редакции

В условиях режима чрезвычайной ситуации президент Латвии Эгил Левитс поддержал бы восстановление 81-й статьи Конституции, которая предусматривает, что в промежутках между сессиями Сейма в случае неотложной необходимости правительство может издавать правила, имеющие силу закона.
В интервью Латвийскому радио президент повторно заявил, что Сейм, который из-за заражения депутата Артуса Кайминьша Covid-19 вынужден был самоизолироваться, дееспособен даже при удаленной работе.
Вопрос о восстановлении 81-й статьи Конституции должен решать Сейм, добавил Левитс. Статья была исключена из Конституции более десяти лет назад.
Президент согласен, что в период режима чрезвычайной ситуации Сейму имело бы смысл отложить рассмотрение важных вопросов, например, об административно-территориальной реформе.
Спикер Сейма Инара Мурниеце на LTV рассказала, что президиум и администрация парламента активно ищут платформы для удаленной работы.
После случая с Кайминьшем в двух зданиях Сейма проведена дезинфекция, депутаты продолжают проверяться на Covid-19, добавила она.