У мужчины после операции констатировали в организме плесневый грибок

Сам он описывает ситуация так: "я плесневею изнутри". Мужчина отмечает, что не винит медиков, но и не понимает, как иначе, кроме как во время операции, плесень могла попасть в его организм.

Преподаватель Медицинского колледжа микробиологии П. Страдиня Элвира Лавриновича указывает, что у людей с ослабленной иммунной системой возможно развитие аспергиллеза, если вдохнуть споры плесневого грибка.

Пока Мунтис личился в больнице, лекарства, уничтожающие плесневой грибок в его организме, обеспечивались бесплатно. Занимать место, необходимое другому человеку, ради двух таблеток он не хотел.

Выписавшись из медучреждения, мужчина получил рецепт на противогрибковые медикаменты. На две недели они стоят 681 евро.

Больница Страдиня от комментариев отказалась, указав, что не может говорить о защищенных данных пациента. Кроме того, нет доказательств того, что плесневый грибок попал в его организм во время операции.