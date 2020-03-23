ФОТО ⟩ Кокорин похвастался кроссовками. Их стоимость доходит до 33 тысяч евро

На одной из фотографий Кокорин стоит в кроссовках лимитированной серии Nike MAG Back to the Future, которая посвящена фильму "Назад в будущее 2". В этом фильме главный герой Марти Макфлай носил именно такую обувь.

В 2011 году было выпущено 1500 таких экземпляров, а спустя 5 лет в продажу поступило ещё 89 пар. Стоимость этих кроссовок варьируется от 14 до 33 тысяч евро.