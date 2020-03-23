За сутки за несоблюдение ограничений режима ЧС заведено 19 новых дел

За прошедшие сутки полиция провела 420 проверок соблюдения запретов и ограничений, установленных на время режима чрезвычайной ситуации.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Большая часть нарушений была зарегистрирована в Рижском регионе.

Полиция сообщила, что на данный момент ни одного уголовного процесса о несоблюдении запретов и ограничений, установленных на время чрезвычайной ситуации, начато не было.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации, для жителей страны предусматривает штраф до 350 евро.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных на время чрезвычайной ситуации ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особенно тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии был объявлен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Он будет действовать до 14 апреля.

Правительство приняло решение на время объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации запретить все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках) независимо от числа участников. Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные церемонии.