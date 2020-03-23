Пн, 23.03.2020
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Десять предприятий подали в NVA заявления об увольнении 1660 работников

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/

В связи с эпидемией Covid-19 десять предприятий подали в Государственное агентство занятости (NVA) заявления о коллективных увольнениях в целом 1660 работников, сообщили агентству LETA в агентстве.

Заявления поступили от предприятий из таких отраслей, как транспорт и хранение, услуги расселения и общественного питания, оптовая и розничная торговля, водоснабжение и вывоз мусора, обрабатывающая промышленность.

По данным NVA, в стране в данный момент 59 104 безработных, на прошлой неделе зарегистрировано 1047.

NVA отмечает, что с 14 марта количество заявлений предприятий о коллективных увольнениях выросло почти в четыре раза.

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