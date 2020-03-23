Десять предприятий подали в NVA заявления об увольнении 1660 работников

В связи с эпидемией Covid-19 десять предприятий подали в Государственное агентство занятости (NVA) заявления о коллективных увольнениях в целом 1660 работников, сообщили агентству LETA в агентстве.
Заявления поступили от предприятий из таких отраслей, как транспорт и хранение, услуги расселения и общественного питания, оптовая и розничная торговля, водоснабжение и вывоз мусора, обрабатывающая промышленность.
По данным NVA, в стране в данный момент 59 104 безработных, на прошлой неделе зарегистрировано 1047.
NVA отмечает, что с 14 марта количество заявлений предприятий о коллективных увольнениях выросло почти в четыре раза.