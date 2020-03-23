СМИ: Даугавиньш и Карсумс покинут "Спартак"

Напомним, что "Спартак" в сезоне-2019/20 под управлением Олега Знарка занял пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина уступил московскому "Динамо" со счётом 2:4.

31-летний Даугавиньш и 34-летний Карсумс за "Спартак" провели предыдущие два сезона. Первый в общей сложности провёл за "красно-белых" 125 игр и набрал 81 очко (33+48), у второго - 51 очко (22+29) в 120 матчах.

29-летний Радил последние два сезона выступал в системе клуба НХЛ "Сан-Хосе", а 29-летний Бакош в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром и снайпером "Адмирала". Ранее словак выступал за "Сочи", братиславский "Слован" и китайский "Куньлунь".